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Σαχτάρ – ΑΕΚ: Αναστάτωση στους Ουκρανούς πριν το ματς | Αναλαμβάνει την εθνική Τουρκίας ο Τουράν

Η τουρκική ομοσπονδία βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Αρντά Τουράν, με τις τελικές συζητήσεις να αναμένονται μετά το Σαχτάρ – ΑΕΚ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

Σαχτάρ – ΑΕΚ: Αναστάτωση στους Ουκρανούς πριν το ματς | Αναλαμβάνει την εθνική Τουρκίας ο Τουράν
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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Αρντά Τουράν, καθώς ο προπονητής της Σαχτάρ Ντόνετσκ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, η οποία επιθυμεί να του αναθέσει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία, αντιπροσωπεία της ομοσπονδίας βρίσκεται στο Λονδίνο, με σκοπό να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον 38χρονο τεχνικό. Οι εκπρόσωποι της τουρκικής ομοσπονδίας αναμένεται, μάλιστα, να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της Σαχτάρ με την ΑΕΚ στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Το κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει προγραμματιστεί για μετά τη λήξη του αγώνα. Στόχος είναι να ξεπεραστούν οι διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν και να επιτευχθεί συμφωνία, ώστε ο Αρντά Τουράν να αναλάβει την εθνική ομάδα της Τουρκίας.

Ο Τούρκος προπονητής βρίσκεται στον πάγκο της Σαχτάρ από το καλοκαίρι του 2025 κι υπό την καθοδήγησή του η ουκρανική ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Conference League. Σε 61 αγώνες στον πάγκο της, ο απολογισμός του Τουράν είναι 40 νίκες, 12 ισοπαλίες και εννέα ήττες.

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