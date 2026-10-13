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ΑΕΚ: Έφτασε στο Λονδίνο η αποστολή – Το βίντεο από το ταξίδι

Η ΑΕΚ έφτασε στην Αγγλία ενόψει της αναμέτρησης του «Στάμφορντ Μπριτζ» με τη Σαχτάρ για τη League Phase του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Έφτασε στο Λονδίνο η αποστολή – Το βίντεο από το ταξίδι
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Στο Λονδίνο βρίσκεται πλέον η αποστολή της ΑΕΚ, η οποία ταξίδεψε στην αγγλική πρωτεύουσα για το αυριανό παιχνίδι με τη Σαχτάρ, στο πλαίσιο του Champions League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Η πτήση των «κιτρινόμαυρων» διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να δημοσιεύει στα social media βίντεο με στιγμές τόσο από την αναχώρηση όσο και από την άφιξη της ομάδας στο Λονδίνο.

https://www.instagram.com/reel/Debxco5sDk6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στο σχετικό βίντεο καταγράφεται κι ο τρόπος με τον οποίο οι ποδοσφαιριστές πέρασαν την ώρα τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς κάποιοι επέλεξαν να διαβάσουν, άλλοι να παρακολουθήσουν ταινίες και σειρές, ενώ υπήρχαν κι εκείνοι που προτίμησαν να ακούσουν μουσική.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ συνεχίζεται μετά την απαραίτητη ξεκούραση, με την προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Νωρίτερα, θα πραγματοποιηθεί και η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα έχει μαζί του έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας.

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