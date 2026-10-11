Superleague: Οι ενδεκάδες στο Κηφισιά - Παναιτωλικός

Η Κηφισιά υποδέχεται στο «Απόστολος Νικολαΐδης» τον Παναιτωλικό για την 6η αγωνιστική της Superleague με τους γηπεδούχους να θέλουν να κάνουν τη δεύτερη νίκη τους στη σεζόν, ενώ ο Παναιτωλικός ευελπιστεί να αφήσει πίσω του το αρνητικά αποτελέσματα με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Η Κηφισιά βρίσκεται στην 9η θέση με 5 βαθμούς, ενώ οι «κυανοκίτρινοι» είναι 6οι με εννέα πόντους.

Δείτε τις επιλογές των δύο προπονητών:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο, Μπένι, Θεοδωρίδης, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Αμπάντα, Φαν Εϊμα, Σαγκάλ, Ζολιμπουά, Μάνσο.

Στον πάγκο: Ρόμπερτς, Αποστολάκης, Ζ. Σόουζα, Αναγνωστόπουλος, Κυριόπουλος, Πολυκράτης, Ο. Σόουζα, Μαγγανάς, Χριστόπουλος, Λάμψιας.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυριάς, Μανρίκε, Γκράναθ, Θυμιάνης, Νακάμπα, Εστέμπαν, Μπάσι, Σουμά, Οπόκου, Μπάτζι.

Πάγκος: Ξενόπουλος, Ολσον, Προδρομίτης, Σμυρλής, Μεχία, Τζενεπό, Αλεξιτς, Κόγιτς, Γαλιάτσος, Αποστολόπουλος, Νικολάου