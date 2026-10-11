ΑΕΚ: Αποθέωση για τον Λόβρο Μάγερ – «Ο δημιουργικός ηγέτης της Ένωσης»

Ο Κροάτης μέσος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την παρουσία του στην ΑΕΚ, αποτελώντας μία από τις πιο επιδραστικές μονάδες της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Οι εμφανίσεις του δεν περνούν απαρατήρητες ούτε εκτός συνόρων, με τον Μάγερ να συγκεντρώνει θετικά σχόλια για τη συνεισφορά του στο παιχνίδι της Ένωσης. Ο 28χρονος μέσος έδωσε ακόμα μία ασίστ στη νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, φτάνοντας τις επτά τελικές πάσες σε μόλις 11 επίσημους αγώνες με τα κιτρινόμαυρα.

Η ιστοσελίδα «Nogomania» ασχολήθηκε με την πορεία του στην ΑΕΚ, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που έχει αποκτήσει από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια του στην ομάδα. «Ο Μάγερ έχει εξελιχθεί στον δημιουργικό ηγέτη της ΑΕΚ», σημειώνει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, εστιάζοντας στην προσαρμογή του Κροάτη και στην επιρροή του στην αγωνιστική λειτουργία της ομάδας.

Ενδεικτικός είναι και ο τίτλος του αφιερώματος: «Επτά ασίστ σε 11 αγώνες: Ο Λόβρο Μάγιερ λάμπει στην ΑΕΚ παρά τον αποκλεισμό του από την Εθνική Κροατίας». Το δημοσίευμα αναφέρεται, παράλληλα, στην απουσία του από τις κλήσεις της Εθνικής Κροατίας, με τον ποδοσφαιριστή να περιμένει την επόμενη ευκαιρία του.