Παναθηναϊκός: «Η μάχη δύο κόσμων, μία επιλογή, η νίκη» (Video)
Ξεχωριστό video από την «πράσινη» ΠΑΕ για το ντέρμπι αιωνίων, με αναφορές στις δύο πόλεις που «μονομαχούν» και στη μόνη επιλογή του «τριφυλλιού» που είναι η επικράτηση.
Η «μητέρα όλων των μαχών» στον ελληνικό αθλητισμό, είναι τα ντέρμπι των αιωνίων. Σε αυτό το πνεύμα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ετοίμασε ένα εξαιρετικό video, για να δείξει την αντιπαλότητα και όσα χωρίζουν – αγωνιστικά – τις δύο ομάδες.
Με αναφορές σε «μάχη δύο κόσμων» αλλά και τη μοναδική επιλογή για τον Παναθηναϊκό, που είναι η νίκη.
Δείτε το video: