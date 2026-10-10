Παναθηναϊκός: «Η μάχη δύο κόσμων, μία επιλογή, η νίκη» (Video)

Η «μητέρα όλων των μαχών» στον ελληνικό αθλητισμό, είναι τα ντέρμπι των αιωνίων. Σε αυτό το πνεύμα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ετοίμασε ένα εξαιρετικό video, για να δείξει την αντιπαλότητα και όσα χωρίζουν – αγωνιστικά – τις δύο ομάδες.

Με αναφορές σε «μάχη δύο κόσμων» αλλά και τη μοναδική επιλογή για τον Παναθηναϊκό, που είναι η νίκη.

Δείτε το video: