Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Παναθηναϊκό - Μέσα ο Γκουστάβο Σα

Για το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο (11/10, 21:00), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους το Σάββατο (10/10), με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να κάνει γνωστή την αποστολή του για τη μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στους «πράσινους».

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός έχει πάρει μαζί του 24 ποδοσφαιριστές, με τον Γκουστάβο Σα να ξεπερνάει πλήρως τον τραυματισμό στη γάμπα και να συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του 55χρονου κόουτς, ενώ εκτός ντέρμπι έμειναν τόσο ο Λορέντσο Σιπιόνι, όσο και ο Κλέιτον.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες, Μάριους.