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ΠΑΟΚ: Συνεχίζει στα «ασπρόμαυρα» μέχρι το 2029 ο Νικολακούλης

Ο ΠΑΟΚ επέκτεινε τη συνεργασία του με τον 21χρονο τερματοφύλακα Βασίλη Νικολακούλη, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο του Βορρά» έως το καλοκαίρι του 2029.

ΠΑΟΚ: Συνεχίζει στα «ασπρόμαυρα» μέχρι το 2029 ο Νικολακούλης
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Ο Βασίλης Νικολακούλης υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029. Ο 21χρονος τερματοφύλακας βρίσκεται στον «Δικέφαλο» από την ηλικία των 14 ετών, όταν και αποκτήθηκε από τον Παναγροτικό Νίκαιας στη Λάρισα. Το 2022 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Σε επίπεδο ακαδημιών, ο διεθνής με την Εθνική Νέων τερματοφύλακας έχει καταγράψει 34 συμμετοχές με την Κ19 του ΠΑΟΚ, ενώ με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου μετρά 30 παρουσίες στο πρωτάθλημα της Superbet League 2.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση συμβολαίου του Βασίλη Νικολακούλη.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας υπέγραψε νέο συμβόλαιο, με το οποίο παραμένει στην ομάδα έως τον Ιούνιο του 2029.Ο Βασίλης έγινε μέλος του PAOK Academy το 2019, σε ηλικία 14 ετών, και έχει επαγγελματικό συμβόλαιο από το 2022. Την τελευταία διετία έχει 21 συμμετοχές με τη δεύτερη ομάδα στη Super League 2. Βασίλη, συνεχίζουμε μαζί».

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