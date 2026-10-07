Παναθηναϊκός AKTOR: Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε δεν αφήνουν σε ησυχία τον Λεσόρ (video)

Μάρτυρες του εξαιρετικού και άκρως οικογενειακού κλίματος που υπάρχει στον Παναθηναϊκό AKTOR έγιναν όσοι βρέθηκαν στη media day ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε (8/10, 21:15) για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά τα σουτ από το κέντρο, το VAR και τα γέλια από Μήτογλου, Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε, ήρθε ένα ακόμα ξεχωριστό περιστατικό να σκορπίσει γέλια στο Telekom Center Athens.

Ο Ματίας Λεσόρ έπεσε... θύμα της όρεξης που είχαν για πειράγματα οι Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο.

Την ώρα που ο Γάλλος σέντερ επιχειρούσε να κάνει δηλώσεις στη Nova, οι δύο συμπατριώτες του εμφανίστηκαν πίσω από την κάμερα, επιχειρώντας να τρολάρουν τον Λεσόρ, ο οποίος δεν άντεξε και ξέσπασε σε γέλια.

Δείτε το βίντεο του Onsports: