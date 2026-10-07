· ΠΑΟΚ

Στην προπόνηση ο Σαββίδης – «Θέλουμε πρωτάθλημα και να παίξουμε Champions League»

Ξανά στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, μίλησε στους παίκτες ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος. 

Στην προπόνηση ο Σαββίδης – «Θέλουμε πρωτάθλημα και να παίξουμε Champions League»
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Οι παίκτες του ΠΑΟΚ προπονήθηκαν την Τετάρτη (7/10) στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Εκεί βρέθηκε ξανά ο Ιβάν Σαββίδης, μαζί με τη διοίκηση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ. Ο ισχυρός άνδρας του «Δικέφαλου», μίλησες τους ποδοσφαιριστές, ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος.

Ο Ιβάν Σαββίδης είχε συναντήσεις με στελέχη της ομάδας και ενημερώθηκε για όλα τα ζητήματα. Συγχρόνως, τα είπε με ποδοσφαιριστές, αλλά και τον Αλέσιο Λίσι.

Στην ομιλία του, ξεκαθάρισε και πάλι πως στόχοι είναι το πρωτάθλημα και η συμμετοχή στο Champions League:

«Είμαι πάντα δίπλα σας, αυτό το γνωρίζετε και πάντα να θυμάστε τους στόχους που έχουμε. Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Champions League. Πραγματικά πιστεύω σε εσάς, πιστεύω στην ομάδα και το νιώθω ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε. Θέλω να το πιστεύετε κι εσείς», ;ήταν μερικά απ’ όσα είπε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους παίκτες.

Συνεχίζοντας, μίλησε για το ματς της Δευτέρας (12/10) με την Καλαμάτα στην Τούμπα:

«Τη Δευτέρα έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι που κανείς δεν έχει δικαίωμα να σκεφτεί ότι είναι εύκολο».

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