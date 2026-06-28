Επίσημο: Για 2+1 χρόνια στον ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο

Ακόμη μία μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Άριτζ Ελουστόντο για τα επόμενα 2+1 χρόνια, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή με πολυετή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο της Ισπανίας.

Ο 32χρονος αμυντικός υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον «Δικέφαλο του Βορρά» και ανοίγει για πρώτη φορά στην καριέρα του το κεφάλαιο της παρουσίας του εκτός Ισπανίας, έπειτα από μια δεκαετία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ο Ελουστόντο αποτέλεσε για χρόνια μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις της ομάδας του Σαν Σεμπαστιάν, μετρώντας περισσότερες από 300 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ξεχωρίζει για την ευχέρειά του να αγωνίζεται τόσο ως στόπερ όσο και στο δεξί άκρο της άμυνας.

Με την προσθήκη του έμπειρου Ισπανού, ο ΠΑΟΚ αποκτά μία ποιοτική και πολυδιάστατη λύση για τα μετόπισθεν, ενόψει των αυξημένων απαιτήσεων της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αρίτζ Ελουστόντο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2028 και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 6.

Ο Ελουστόντο (γεννημένος στις 28 Μαρτίου 1994), με καταγωγή από την Μπεασάιν της Γκιπούθκοα, στη Χώρα των Βάσκων, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Τον Ιούλιο του 2012 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην SD Μπεασάιν, ομάδα της Tercera Division, όπου πραγματοποίησε τις πρώτες του συμμετοχές σε επίπεδο ανδρών.

Το καλοκαίρι του 2013 επέστρεψε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, εντάχθηκε στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, που αγωνιζόταν στη Segunda Division B και στις 14/1/2015, έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ένα παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ.

Συνολικά έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδας του Σαν Σεμπάστιαν 313 φορές.

Ο Ελουστόντο έχει αγωνιστεί στην αντιπροσωπευτική ομάδα της Χώρας των Βάσκων, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ισπανίας Κ21».