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Το αντίο του Σάστρε στον ΠΑΟΚ: «Περήφανος που φόρεσα αυτή τη φανέλα»

Μέσω μηνύματος στα social media, ο Γιόαν Σάστρε αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ.

Το αντίο του Σάστρε στον ΠΑΟΚ: «Περήφανος που φόρεσα αυτή τη φανέλα»
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Με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιόαν Σάστρε αποχαιρέτησε οριστικά τον ΠΑΟΚ, ρίχνοντας τίτλους τέλους σε μια γεμάτη και απόλυτα πετυχημένη κοινή πορεία.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μετά από τεσσεράμισι χρόνια, έφτασε η στιγμή να κλείσει ένας πολύ ιδιαίτερος και σημαντικός κύκλος της ζωής μου», έγραψε αρχικά ο Ισπανός μπακ.

«Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον ΠΑΟΚ, που μου πρόσφερε την ευκαιρία να βελτιωθώ και να εξελιχθώ τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο και το προσωπικό του συλλόγου.

Όμως, το μεγαλύτερο ευχαριστώ ανήκει στον κόσμο της ομάδας, για την αδιαπραγμάτευτη στήριξη και την αγάπη που μου δείξατε σε όλη αυτή τη διαδρομή. Σε κάθε παιχνίδι, μέσα και έξω από τις τέσσερις γραμμές, πάλευα να δίνω τα πάντα για να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας. Αυτή την εικόνα ελπίζω να κρατήσετε από μένα.

Αποχωρώ έχοντας την καρδιά μου γεμάτη από πανέμορφες στιγμές και νιώθοντας βαθιά περήφανος που τίμησα αυτά τα χρώματα. Ο ΠΑΟΚ θα κρατήσει για πάντα μια ολόδικη του, ξεχωριστή θέση μέσα μου», κατέληξε ο έμπειρος αμυντικός.

https://www.instagram.com/p/DaFZUzNMqc-/
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