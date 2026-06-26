Ολυμπιακός: Έρχονται Ρόκα, Κάρμο και Πόποβιτς - Νέο κύμα μεταγραφικών ανακοινώσεων

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέο κύκλο ανακοινώσεων, καθώς μετά τις υποθέσεις των Μαφέο, Στουρνάρα και την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ντάνι Γκαρθία, ακολουθούν ακόμη τρεις κινήσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Ζοέλ Ρόκα, Ντάβιντ Κάρμο και Μπάλσα Πόποβιτς βρίσκονται προ των πυλών και αναμένονται στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, το αργότερο έως τη Δευτέρα, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις τελευταίες διαδικασίες και να ενσωματωθούν από την πρώτη ημέρα στην καλοκαιρινή προετοιμασία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η υπόθεση του Ζοέλ Ρόκα θεωρείται ουσιαστικά κλεισμένη. Ο 21χρονος εξτρέμ αποτελεί προσωπική επιλογή του Βάσκου τεχνικού, ο οποίος γνωρίζει καλά τις δυνατότητές του και εκτιμά ότι μπορεί να προσφέρει λύσεις στα άκρα της επίθεσης, έχοντας σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.

Όσον αφορά τον Μπάλσα Πόποβιτς, ο νεαρός τερματοφύλακας παραμένει η πρώτη επιλογή για τη θέση του δεύτερου γκολκίπερ. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να τον αποκτήσει από τον Ερυθρό Αστέρα έναντι ποσού που φτάνει περίπου τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στο σερβικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, στην τελική ευθεία βρίσκεται και η επιστροφή του Ντάβιντ Κάρμο. Ο Ανγκολέζος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν μία από τις βασικές προτεραιότητες του φετινού μεταγραφικού τους σχεδιασμού.

Στόχος του Ολυμπιακού είναι να κλείσει άμεσα όλες τις συγκεκριμένες υποθέσεις, ώστε οι νέες προσθήκες να ενσωματωθούν χωρίς καθυστέρηση στην προετοιμασία και να βρίσκονται από νωρίς στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.