Παναθηναϊκός: Με έμφαση στο build up συνεχίστηκε η προετοιμασία στην Ολλανδία

Σε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται κανονικά η καλοκαιρινή προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Άπελντορν της Ολλανδίας.

Η σημερινή πρωινή προπόνηση των «πράσινων» περιελάμβανε προθέρμανση, ενώ ιδιαίτερο βάρος από τον Τζέικομπ Νίστρουπ δόθηκε στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από την άμυνα (build-up), όπως επίσης και στα τελειώματα.

Επόμενη προγραμματισμένη προπόνηση για τους παίκτες του «τριφυλλιού» είναι το πρωί της Παρασκευής.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

«Με πρωινή προπόνηση στο Άπελντοορν συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην ανάπτυξη παιχνιδιού από την άμυνα (build up) και στα τελειώματα.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή το πρωί».