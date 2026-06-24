Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Ντουάρτε για την άμυνα - Τι απομένει για το deal

Θετικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του Ντομίνγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Πορτογαλία.

Οι «ερυθρόλευκοι» εξακολουθούν να έχουν ψηλά στη λίστα τους τον 31χρονο κεντρικό αμυντικό, ενώ νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για πρόοδο στις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστής της Χετάφε βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Πειραιωτών, με την υπόθεσή του να παρουσιάζει κινητικότητα.

Ο Πορτογάλος δημοσιογράφος, Αλεξάντερ Βιέιρα, σημειώνει αρχικά πως δεν μπορεί να αποκλειστεί μια νέα κίνηση της Σάο Πάουλο για την απόκτησή του. Παράλληλα, επισημαίνει ότι έχει υπάρξει πρόοδος στις συζητήσεις που διεξάγονται με τον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όπως αναφέρει, οι εκπρόσωποι του ποδοσφαιριστή τονίζουν πως απομένουν ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία, με την κατάσταση να βρίσκεται σε αντίστοιχο στάδιο με εκείνο των επαφών που είχαν προηγηθεί με τη Σάο Πάουλο.