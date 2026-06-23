Τσάπρας: «Όνειρο για κάθε παιδί να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό - Με ήθελαν κι άλλες ομάδες αλλά...»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έκανε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι».

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής χαρακτήρισε την ένταξή του στους «πράσινους» ως «όνειρο ζωής», τονίζοντας πως πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα του και μια ευκαιρία που ήθελε πολύ να πραγματοποιηθεί.

Παράλληλα, εξήγησε ότι το «τριφύλλι» αποτέλεσε την πρώτη του επιλογή, παρά το γεγονός ότι υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Όπως ανέφερε, καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε το μέγεθος του συλλόγου, η ιστορία του αλλά και η προοπτική εξέλιξης που προσφέρει σε κάθε ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά όσα είπε στο PAO TV

«Όταν έμαθα για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, χάρηκα εννοείται πάρα πολύ. Είναι ένα όνειρο για κάθε παιδί να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, έναν τεράστιο σύλλογο. Δεν είχα δεύτερες σκέψεις. Νομίζω είναι το καλύτερο για μένα.

Μίλησα με τον πρόεδρο, με τον τεχνικό διευθυντή, τον κ.Κοτσόλη. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, με έκαναν να νιώσω πολύ ωραία. Μου έδειξαν ότι με θέλουν πάρα πολύ στην ομάδα και ήταν σημαντικό αυτό στο να πάρω την απόφαση.

Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον κι από άλλες ομάδες, αλλά ο λόγος που πήρα αυτή την απόφαση ήταν για τον τρόπο που μου μίλησαν ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής, που με έκαναν να νιώσω τόσο άνετα. Ο Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή μου έδειξε το πόσο πολύ με ήθελε σε σχέση με τις άλλες ομάδες.

Αυτά που μπορώ να προσφέρω στον Παναθηναϊκό, είναι -εννοείται- το 100% σε κάθε αγώνα, είτε είναι ένα λεπτό, είτε 90, όσο χρειαστεί. Μου αρέσει το επιθετικό στυλ, να ανεβαίνω, να δημιουργώ και να είμαι αυτός που πρέπει στην άμυνα.

Το να φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όπως είπα είναι ένα όνειρο ζωής για κάθε παιδί, έτσι και για μένα. Είναι κάτι μαγικό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το κατάφερα.

Έχω μιλήσει με τον Κάτρη που ήμασταν συμπαίκτες στην προηγούμενη ομάδα (σ.σ. Λεβαδειακό), μου εξήγησε κάποια πράγματα, με καθοδήγησε λίγο και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαστε συμπαίκτες από εδώ και πέρα.

Έχω αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλος, η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική, ο κόσμος στήριζε από την αρχή ως το τέλος και είμαι πολύ χαρούμενος που θα το ζήσω κι εγώ αυτό.

Στόχος είναι κάθε χρονιά το πρωτάθλημα κι όσα περισσότερα τρόπαια μπορούμε να διεκδικήσουμε. Και μία πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη.

Θα ήθελα να πω στον κόσμο του Παναθηναϊκού ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, σε κάθε ματς ξεχωριστά και στο τέλος όλοι να είμαστε χαρούμενοι.

Σε έναν χρόνο από τώρα, θα ήθελα να έχουμε κερδίσει το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και μία τρομερή πορεία στην Ευρώπη».