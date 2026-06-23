Ολυμπιακός: Παρελθόν ο Λάιντνερ - Η νέα του ομάδα

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ντόρον Λάιντνερ, με τον Ισραηλινό αριστερό μπακ να αποχωρεί οριστικά από τον Ολυμπιακό και να συνεχίζει την καριέρα του στην πατρίδα του.

Στην ανακοίνωσή της, η ισραηλινή ομάδα γνωστοποίησε ότι ο 24χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του από τους «ερυθρόλευκους».

Ο Λάιντνερ είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2022, προερχόμενος και πάλι από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους Πειραιώτες να επενδύουν στις προοπτικές του νεαρού αμυντικού. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο λιμάνι δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο βασικό σχήμα, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που υπήρξαν στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αναζητώντας περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ο Ισραηλινός μπακ παραχωρήθηκε διαδοχικά με τη μορφή δανεισμού σε Αούστρια Βιέννης, Ζυρίχη και στη Χάποελ Τελ Αβίβ, όπου κατάφερε να βρει αγωνιστικό ρυθμό και να παρουσιάσει θετικά δείγματα.

Παράλληλα, φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού Β’, καταγράφοντας 11 συμμετοχές και μία ασίστ στο διάστημα που αγωνίστηκε με τη δεύτερη ομάδα των Πειραιωτών.