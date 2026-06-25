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Ανακοινώνει τον Καρβαχάλ η Κόμο

Συμπαίκτης με τον Τάσο Δουβίκα θα είναι από του χρόνου ο Ντάν Καρβαχάλ, με τον αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης να περνάει ιατρικά και να ανακοινώνεται από την Κόμο.

Ανακοινώνει τον Καρβαχάλ η Κόμο
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Μετά από 13 χρόνια επιτυχιών και τίτλων ο Ντάνι Καρβαχάλ αποχωρεί στο τέλος του μήνα από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 34χρονος Μαδριλένος δεξιός μπακ δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη «βασίλισσα» μετά από μια δύσκολη σεζόν, στην οποία έχασε τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα μετά από προβλήματα τραυματισμών.

Ο Καρβαχάλ μίλησε με τον Σεσκ Φάμπρεγας, που οδήγησε την Κόμο στη συμμετοχή της στο Champions League, και θα συνεχίσει την καριέρα του στο ιταλικό πρωτάθλημα με διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Ντάνι Καρβαχάλ, με έξι τίτλους Champions League στο ενεργητικό του, εντάχθηκε στις ακαδημίες της Ρεάλ, τη «La Fabrica», πριν από 24 χρόνια και αποχωρεί έχοντας κερδίσει συνολικά 27 τίτλους με τη φανέλα των «μπλάνκος».

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