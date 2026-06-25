ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 16 έως τις 22 Ιουνίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 24 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Μύκονο, επέλεξε το στοίχημα «Ακριβές Σκορ» σε τέσσερις αγώνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο και κέρδισε 12.294,18 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο Bipot της 1ης ιπποδρομίας από το Greyville, ένας νικητής κέρδισε 2.139 ευρώ.