ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Αllwyn.

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 16 έως τις 22 Ιουνίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 24 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Μύκονο, επέλεξε το στοίχημα «Ακριβές Σκορ» σε τέσσερις αγώνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο και κέρδισε 12.294,18 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο Bipot της 1ης ιπποδρομίας από το Greyville, ένας νικητής κέρδισε 2.139 ευρώ.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μέσα σε θλίψη και οδύνη το τελευταίο «αντίο» στον Τάκη Γκώνια

18:52 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λαγοκέφαλος: «Επικηρύχθηκε» με αμοιβή 5,33 ευρώ το κιλό - Για ποιες περιοχές ισχύει

18:46 ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Με ΑΕΚ και Περιστέρι η Regular Season - Στα προκριματικά Προμηθέας και Κολοσσός

18:24 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι πρώτες εικόνες του Μουσταφά Φαλ στα πράσινα - Με ποιούς συναντήθηκε (vid)

18:00 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τα αυτογκόλ σπάνε τα κοντέρ!

17:45 ΣΠΟΡ

Ζαμπίδης: «Έχει πέσει… πείνα για τα κιλά, όμως πρέπει να σεβαστούμε τους λόγους της αναβολής»

17:36 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

17:12 EUROLEAGUE

Τουρκικά ΜΜΕ: «Θέλει Οσμάν η Εφές|

17:11 EUROLEAGUE

Φαλ: «Μεγάλο ρόλο ο Ομπράντοβιτς, στόχος η EuroLeague και να κάνω περήφανο τον κόσμο»

17:03 ΣΠΟΡ

Αναβάλλεται ο αγώνας του Μιχάλη Ζαμπίδη με τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ

16:59 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Βινίσιους έκανε τη διαφορά για τη Βραζιλία!

16:48 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Θέλει πλάνο για να πάρει θέση στην επιστροφή Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας