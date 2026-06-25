· ΠΑΟΚ

«Υποψήφιος για τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ ο Λουτσέσκου»

Υποψήφιος στόχος για τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ είναι ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο τεχνικό να κυκλοφορεί ελέυθερος μετά και το τέλος της θητείας του στον ΠΑΟΚ. 

«Υποψήφιος για τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ ο Λουτσέσκου»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρά τις όποιες φήμες που ήθελαν τον Ραζβάν Λουτσέσκου τον νέο προπονητή της Αλ Σαντ στο Κατάρ, νέο δημοσίευμα από τη Σαουδική Αραβία συνδέει τον Ρουμάνο τεχνικό με τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ.

Ο Σέρχιο Κονσεϊσάο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας και πλέον οι ιθύνοντες του κλαμπ ψάχνουν τον αντικαταστάτη του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Τα ονόματα των Χαβιέ Αγκίρε, Βέλικο Παούνοβιτς και Γενς Βίκινγκ έχουν ξεχωρίσει, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ωστόσο να μην περνάει απαρατήρητος από τους Σαουδάραβες.

Ο 57χρονος τεχνικός έχει αφήσει πολύ καλή εντύπωση μετά και το πέρασμά του από την Αλ Χιλάλ (Ιούλιος 2019 – Φεβρουάριος 2021), με την οποία κατέκτησε και το AFC Champions League.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:10 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Εκτός κυρίως ταμπλό ο Σακελλαρίδης

16:01 MUNDIAL

Το όνομά του είναι Γιόχαν, Γιόχαν Μανζάμπι

15:36 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με έμφαση στο build up συνεχίστηκε η προετοιμασία στην Ολλανδία

15:33 ΣΠΟΡ

Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250

15:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η ημερομηνία και η έδρα του τελικού

15:19 BET ON

Η μακροχρόνια… ευκαιρία που προτείνει η BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης από το Μουντιάλ 2026

15:10 ΣΠΟΡ

Στον Παναθηναϊκό η Σταματία Κυπαρίσση

14:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοινώνει τον Καρβαχάλ η Κόμο

14:55 GREEK BASKET LEAGUE

Επίσημο: Τέλος από τον Ολυμπιακό ο ΜακΚίσικ

14:51 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μια ημέρα στην Ολλανδία με τον Γιώργο Κάτρη (vid)

14:36 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός, μεταγραφές: «Πακέτο» στην Κηφισιά Σταμέλλος και Καλοσκάμης

14:27 MVP

ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις: 2026: Γιατί πρέπει να το ζήσεις έστω μία φορά στη ζωή σου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας