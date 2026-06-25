«Υποψήφιος για τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ ο Λουτσέσκου»

Παρά τις όποιες φήμες που ήθελαν τον Ραζβάν Λουτσέσκου τον νέο προπονητή της Αλ Σαντ στο Κατάρ, νέο δημοσίευμα από τη Σαουδική Αραβία συνδέει τον Ρουμάνο τεχνικό με τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ.

Ο Σέρχιο Κονσεϊσάο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας και πλέον οι ιθύνοντες του κλαμπ ψάχνουν τον αντικαταστάτη του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Τα ονόματα των Χαβιέ Αγκίρε, Βέλικο Παούνοβιτς και Γενς Βίκινγκ έχουν ξεχωρίσει, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ωστόσο να μην περνάει απαρατήρητος από τους Σαουδάραβες.

Ο 57χρονος τεχνικός έχει αφήσει πολύ καλή εντύπωση μετά και το πέρασμά του από την Αλ Χιλάλ (Ιούλιος 2019 – Φεβρουάριος 2021), με την οποία κατέκτησε και το AFC Champions League.