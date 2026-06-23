Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για Στάνιτς, Σμαΐλοβιτς και Ρόκα

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, καθώς η έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας πλησιάζει και οι επαφές για την ενίσχυση του ρόστερ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Στο μέτωπο του Πέταρ Στάνιτς, οι Πειραιώτες εξακολουθούν να πιέζουν για την απόκτησή του, ανεβάζοντας την πρότασή τους σε ποσό που ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ. Η Λουντογκόρετς εξακολουθεί να αξιώνει 10 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη, με την απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές να μην θεωρείται απαγορευτική.

Όσον αφορά την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, η διαφορά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Σάντεφιορντ για τον Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς υπολογίζεται περίπου στα 2 εκατ. ευρώ. Ο Σουηδός στόπερ παραμένει η βασική επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Παράλληλα, στη λίστα βρίσκεται και ο Ντομίνγκος Ντουάρτε, ο οποίος αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τη Χετάφε.

Στη μεσαία γραμμή, δεν έχει υπάρξει ακόμη συμφωνία με τη Λοριάν για τον Νόα Καντιού, παρά τα σχετικά δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στη Γαλλία. Οι συζητήσεις παραμένουν ανοιχτές, όμως στον Ολυμπιακό δεν προτίθενται να περιμένουν επ’ αόριστον και έχουν ήδη έτοιμες εναλλακτικές επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση.

Για τα άκρα της επίθεσης, ο Ζοέλ Ρόκα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές μεταγραφικές προτεραιότητες. Στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο επικρατεί αισιοδοξία για την έκβαση της υπόθεσης του 21χρονου Ισπανού εξτρέμ, παρά το έντονο ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει η Οσασούνα και η Ράγιο Βαγιεκάνο.