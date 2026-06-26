NBA: Αμφιβολίες ΜακΓκρέιντι για Αντετοκούνμπο - «Κάτι λείπει, δεν είναι closer»

Τις επιφυλάξεις του σχετικά με το ενδεχόμενο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να οδηγήσει μόνος του τους Χιτ στην κορυφή του NBA εξέφρασε ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι.

Ο θρύλος του NBA, μιλώντας στο vidcast που παρουσιάζει μαζί με τον ξάδερφό του, Βινς Κάρτερ, υποστήριξε πως, παρά την αδιαμφισβήτητη αξία του Έλληνα σούπερ σταρ, το Μαϊάμι θα χρειαστεί ακόμη έναν παίκτη που θα αναλαμβάνει τις κρίσιμες επιθέσεις στα τελευταία λεπτά των αγώνων.

«Μου αρέσει, αλλά κάτι λείπει. Όσο σπουδαίος κι αν είναι ο Γιάννης, γιατί έχει υπάρξει σπουδαίος τα τελευταία πέντε χρόνια, είναι ακόμα ένας τύπος που δεν μπορεί να είναι το σημείο αναφοράς της ομάδας μου. Είναι ένας παίκτης που για τρεις περιόδους μπορεί να κουβαλήσει την ομάδα σου, αλλά δεν μπορώ να του δώσω την μπάλα στην τέταρτη περίοδο. Χρειάζονται έναν closer», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Βινς Κάρτερ στάθηκε στον πιθανό αντίκτυπο που θα είχε η παρουσία του Αντετοκούνμπο στην εξέλιξη του Μπαμ Αντεμπάγιο.

«Νομίζω ότι ο Μπαμ είχε μια τόσο υπέροχη χρονιά και βρισκόταν σε άνοδο. Αναπτυσσόταν και η ομάδα έπαιζε περισσότερο μέσα από αυτόν. Γινόταν πιο ολοκληρωμένος παίκτης. Τώρα τι θα συμβεί; Θα γίνει περισσότερο περιφερειακός παίκτης και stretch 4 απλώς για να δώσει χώρο στον Γιάννη. Αυτή είναι η ανησυχία μου. Θα συνεχίζει άραγε να αναπτύσσεται ως παίκτης;», σχολίασε ο άλλοτε αστέρας του NBA.