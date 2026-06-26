ΠΑΟΚ: Στο προσκήνιο ο Χατζηδιάκος μετά τον Ελουστόνδο

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να «τρέχει» τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και, μετά την υπόθεση του Αρίτζ Ελουστόνδο, στρέφει πλέον την προσοχή του στην περαιτέρω ενίσχυση του κέντρου της άμυνας, με τον Παντελή Χατζηδιάκο να παραμένει ψηλά στη λίστα των επιλογών.

Η υπόθεση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με δημοσιεύματα από την Ισπανία να αναφέρουν πως απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην Τούμπα. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν καταθέσει πρόταση τριετούς διάρκειας με ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές απολαβές και επικρατεί αισιοδοξία πως η συμφωνία θα κλείσει σύντομα.

Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η υπόθεση του Ελουστόνδο, ο ΠΑΟΚ θα επικεντρωθεί στην κάλυψη των υπόλοιπων αναγκών στο κέντρο της άμυνας. Ανάμεσα στις βασικές επιλογές παραμένει ο Παντελής Χατζηδιάκος, με την Κοπεγχάγη να εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο να συζητήσει την παραχώρηση του διεθνούς Έλληνα στόπερ.

Ο 29χρονος αμυντικός εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν για τους Θεσσαλονικείς, καθώς διαθέτει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναζητούν για τη νέα αμυντική τους γραμμή. Συνολικά, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση τριών κεντρικών αμυντικών, μετά τις αποχωρήσεις που έχουν προκύψει.

Την ίδια στιγμή, νέο μεταγραφικό σενάριο από το εξωτερικό φέρνει στο προσκήνιο και τον Κουάσι Σιμπό. Ο 28χρονος διεθνής χαφ της Γουινέας, ο οποίος συμμετέχει στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του και ανήκει στην Οβιέδο, φέρεται να απασχολεί τον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο δημοσίευμα να επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής.