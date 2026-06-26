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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Αγωνία στην Αγγλία με Τζέιμς

Ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο για τον διεθνή δεξιό μπακ, με την Αγγλία να περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Αγωνία στην Αγγλία με Τζέιμς
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Απρόοπτο προέκυψε στην Εθνική Αγγλίας, καθώς ο Ρις Τζέιμς δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Παναμά, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ.

Ο διεθνής δεξιός μπακ αποχώρησε από το παιχνίδι απέναντι στην Γκάνα, αισθανόμενος ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να μην αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για τη συμμετοχή του στην κυριακάτικη αναμέτρηση.

Το τεχνικό επιτελείο των «Τριών Λιονταριών» παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της κατάστασής του, με την ανησυχία να μην περιορίζεται μόνο στον αγώνα με τον Παναμά, αλλά να επεκτείνεται και στη διαθεσιμότητά του για τη συνέχεια της διοργάνωσης και τη νοκ άουτ φάση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 26χρονος αμυντικός είχε ταλαιπωρηθεί και την περασμένη αγωνιστική περίοδο από μυϊκά προβλήματα, μένοντας εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες εξαιτίας θλάσης. Για τον λόγο αυτό, το ιατρικό επιτελείο της Αγγλίας αντιμετωπίζει την αποθεραπεία του με ιδιαίτερη προσοχή.

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