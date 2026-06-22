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Παναθηναϊκός: Υπέγραψε και ανακοινώνεται την Τρίτη ο Ινιάκι Πένια

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Ινιάκι Πένια, με τον Ισπανό τερματοφύλακα να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τους «πράσινους» και τις επίσημες ανακοινώσεις να έρχονται την Τρίτη (23/6).

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε και ανακοινώνεται την Τρίτη ο Ινιάκι Πένια
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Την μεταγραφή του Ινιάκι Πένια από την Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε και τυπικά ο Παναθηναϊκός, με τον Ισπανό τερματοφύλακα να υπογράφει το συμβόλαιο και πλέον να αναμένονται την Τρίτη οι επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς ΠΑΕ.

Αφότου ανακοινωθεί, ο 27χρονος πορτιέρο θα ταξιδέψει στο Άπελντορν της Ολλανδίας προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Οι «πράσινοι» αναμένεται να βγάλουν ένα ποσό κοντά στα 2.5 εκατομμύρια για την αγορά του Πένια από τους «Καταλανούς», με τις απολαβές του παίκτη να αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ετησίως.

Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός με τα χρώματα της Έλτσε, μετρώντας συνολικά 16 συμμετοχές στη La Liga, κρατώντας σε τέσσερα παιχνίδια ανέπαφη την εστία του.

Ο Πένια αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα όπου συνολικά πραγματοποίησε 45 εμφανίσεις.

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