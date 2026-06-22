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Ζίβκοβιτς για Λουτσέσκου: «Ήσουν κάτι παραπάνω από προπονητής, σ' ευχαριστώ για όλα»

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Άντριγια Ζίβκοβιτς θέλησε με ένα ξεχωριστό μήνυμα στα social media να αποχαιρετήσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του «Δικεφάλου».

Ζίβκοβιτς για Λουτσέσκου: «Ήσουν κάτι παραπάνω από προπονητής, σ' ευχαριστώ για όλα»
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Σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα social media προχώρησε ο Άντριγια Ζίβκοβιτς, με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να αποχαιρετά τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ευχαριστώντας τον Ρουμάνο τεχνικό για όλα όσα πρόσφερε τόσο σε αυτόν όσο και σε όλη την ομάδα.

Ο Σέρβος ακραίος πραγματοπόιησε συνολικά 219 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Λουτσέσκου, σκοράροντας 49 γκολ, ενώ παράλληλα μοίρασε και 59 ασίστ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ζίβκοβιτς:

«Αγαπητέ κόουτς, καθώς αυτό το κεφάλαιο φτάνει στο τέλος του, θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα όσα κάνατε για εμένα και για την ομάδα. Ήσασταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας προπονητής, ήσασταν μέντορας, ηγέτης και πηγή έμπνευσης.

Η αφοσίωση, η υπομονή και η πίστη που δείξατε σε εμάς μάς βοήθησαν να εξελιχθούμε όχι μόνο ως ποδοσφαιριστές, αλλά και ως άνθρωποι. Μας διδάξατε τη σημασία της σκληρής δουλειάς, της πειθαρχίας, της ομαδικότητας και του να μην τα παρατάμε ποτέ, ακόμη κι όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα.

Είμαι πραγματικά ευγνώμων για όλα τα μαθήματα, τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες που μοιραστήκαμε τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Η επίδρασή σας θα παραμείνει μαζί μας πολύ καιρό μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Σας ευχαριστώ για την καθοδήγηση, τη στήριξη και τη δέσμευσή σας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ευτυχία στο μέλλον. Θα σας θυμόμαστε και θα σας εκτιμούμε πάντα. Κόουτς, ευχαριστώ για όλα».

https://www.instagram.com/p/DZ5H3xciiQU/
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