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Παναθηναϊκός: Τη Δευτέρα (22/6) υπογράφουν Τσάπρας και Πένια

Τσάπρας και Πένια θα υπογράψουν με τον Παναθηναϊκό και θα «πετάξουν» για Ολλανδία.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Τη Δευτέρα (22/6) υπογράφουν Τσάπρας και Πένια
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Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, προχωρώντας σε ακόμη δύο σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης του ρόστερ του.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την Κυριακή (21/6) τις συμφωνίες τόσο με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα όσο και με τον Ινιάκι Πένια, με τους δύο ποδοσφαιριστές να βρίσκονται πλέον ένα βήμα πριν από την επίσημη ένταξή τους στο δυναμικό της ομάδας.

Τη Δευτέρα (22/6) οι δύο παίκτες θα υποβληθούν στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά θα βάλουν την υπογραφή τους στα νέα τους συμβόλαια με το «τριφύλλι».

Ο 24χρονος δεξιός μπακ αναμένεται να δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, ενώ από την άλλη ο Ισπανός τερματοφύλακας θα υπογράψει συμφωνία διάρκειας τριών ετών με οψιόν επέκτασης για ακόμη μία σεζόν.

Παράλληλα, τόσο ο Τσάπρας όσο και ο Πένια αναμένεται να ενσωματωθούν άμεσα στην αποστολή του Παναθηναϊκού, η οποία θα βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Οι δύο νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές θα ταξιδέψουν την Τρίτη (23/6), προκειμένου να τεθούν στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ και να ξεκινήσουν δουλειά με τους νέους τους συμπαίκτες.

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