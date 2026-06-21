Παναθηναϊκός: «Όταν είδαμε το βιαγραφικό του Νίστρουπ, ξεχώρισε» - Η τοποθέτηση Αλαφούζου
Η τοποθέτηση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, στο πλαίσιο της παρουσίασης του Τζέικομπ Νίστρουπ.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε επίσημα τον Δανό προπονητή, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να κάνει στο ξεκίνημα μια αρχική τοποθέτηση.
Ο Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε στην επιλογή του Νίστρουπ, υπογραμμίζοντας το βιογραφικό του ήταν αυτό που τον ξεχώρισε.
Αναλυτικά η τοποθέτηση:
«Καλωσήρθατε. Παρουσιάζουμε τον νέο προπονητή μας. Μιλήσαμε με 3-4 προπονητές αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του ξεχώρισε. Είμαστε χαρούμενοι που είναι μαζί μας. Καλή μας τύχη».