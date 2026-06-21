Παναθηναϊκός: «Πράσινο» ντεμαράζ - «Τελειώνει» με Πένια, τα δεδομένα για Ντε Φράι και Τσάπρα

Στο φουλ δουλεύουν οι… μηχανές στον Παναθηναϊκό, όσον αφορά στις μεταγραφικές κινήσεις για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν το Σάββατο (20/06) την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ενώ είναι σε αναμονή του Ινιάκι Πένια και περιμένει τις απαντήσεις για Στέφαν Ντε Φράι και Τριαντάφυλλο Τσάπρα.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας αναμένεται να είναι ο επόμενος ποδοσφαιριστής που θα ανακοινωθεί από το «τριφύλλι». Ο πρώην, πλέον, άσος της Μπαρτσελόνα, θα φτάσει την Κυριακή (21/06) στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία και σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, τότε, ο Ινιάκι Πένια θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριών ετών, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο.

Ακόμα, ο Παναθηναϊκός περιμένει και τις οριστικές εξελίξεις στις υποθέσεις των Στέφαν Ντε Φράι και Τριαντάφυλλο Τσάπρα, με τον Ολλανδό αμυντικό να είναι θετικός να συνεχίσει την καριέρα του στους «πράσινους», ενώ την υπόθεση του Έλληνα μπακ χειρίζεται προσωπικά ο Γιάννης Αλαφούζος.