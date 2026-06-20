Διαψεύδει η ΑΕΚ για πρόταση στον Ζοάο Μάριο - Τι αναφέρουν στην Τουρκία

Έντονη παραφιλολογία έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στην Τουρκία σχετικά με το μέλλον του Ζοάο Μάριο στη Μπεσίκτας και την υποτιθέμενη κίνηση της ΑΕΚ για να τον αποκτήσει.

Συγκεκριμένα, τουρκικά ρεπορτάζ υποστήριζαν πως οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν επίσημη προσφορά για να αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή τον Πορτογάλο μέσο, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ένωση ως δανεικός.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στα δημοσιεύματα της γειτονικής χώρας:«Με βάση την έκθεση του τεχνικού επιτελείου, τρεις παίκτες αναμένεται να αποκλειστούν από την προετοιμασία της Μπεσίκτας. Η πρώτη εξέλιξη σημειώθηκε για τον Ζοάο Μάριο, ο οποίος έλαβε επίσημη προσφορά από την ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός, με την τουρκική ομάδα να είναι απόλυτα ανοιχτή στο ενδεχόμενο μόνιμης αποχώρησής του».

Τη δεδομένη χρονική στιγμή η ΑΕΚ δεν ασχολείται ενεργά με την περίπτωσή του και η φερόμενη πρόταση διαψεύδεται κατηγορηματικά, με τον παίκτη να μην συμπεριλαμβάνεται στα άμεσα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς**.**

Οι διαρροές των Τούρκων οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια της Μπεσίκτας να βρει αγοραστή για έναν ποδοσφαιριστή που δεν υπολογίζεται, «συντηρώντας» τεχνητά το ενδιαφέρον της ΑΕΚ. Εάν τελικά υπάρξει κάποιο «παράθυρο» επαναπροσέγγισης ανάμεσα στην Ένωση και τον Ζοάο Μάριο, πρόκειται να συμβεί στα τέλη του καλοκαιριού, με πρόταση νέου δανεισμού.