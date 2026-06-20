· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Στη λίστα του «Δικεφάλου του Βορρά» ο Χατζηδιάκος για ενίσχυση στην άμυνα

Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Παναγιώτη Χατζηδιάκου, με τον 29χρονο διεθνή στόπερ να δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 στην Κοπεγχάγη, ενώ οι «ασπρόμαυροι» κινούνται για δύο κεντρικούς αμυντικούς.

ΠΑΟΚ: Στη λίστα του «Δικεφάλου του Βορρά» ο Χατζηδιάκος για ενίσχυση στην άμυνα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Παναγιώτης Χατζηδιάκος, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ανεβάσει ρυθμούς στον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν.

Ο 29χρονος διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται, καθώς συνδυάζει εμπειρία, παραστάσεις από υψηλό επίπεδο και σταθερή παρουσία στην Εθνική Ελλάδας, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να ενισχύσει και το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ.

Το όνομά του δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τον ΠΑΟΚ, ωστόσο η πορεία της καριέρας του τον έφερε μέσω της Κάλιαρι στην Κοπεγχάγη, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Την περασμένη σεζόν είχε ενεργό ρόλο στη δανέζικη ομάδα, καταγράφοντας συνολικά 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε σημαντική ενίσχυση στα μετόπισθεν, αναζητώντας τουλάχιστον δύο κεντρικούς αμυντικούς, ειδικά μετά την αποχώρηση του Τομάς Κεντζιόρα, ενώ ακόμα μία περίπτωση που βρίσκεται στο τραπέζι είναι αυτή του Αρίτς Ελουστόντο, για τον οποίο ο σύλλογος βρίσκεται σε επικοινωνία και αναμένει την τελική απάντηση.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:15 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Επίσημη καταγγελία της Αλγερίας στη FIFA για διαιτησία και… Λιονέλ Μέσι!

11:55 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: «Βασικός στόχος ο Μπόνγκα» - Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

11:44 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Οι Σέρβοι εμπλέκουν και πάλι την «Ένωση» με τον Σάβι Μπαμπίκα – Όσα αναφέρουν

11:28 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη λίστα του «Δικεφάλου του Βορρά» ο Χατζηδιάκος για ενίσχυση στην άμυνα

11:04 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πολύ κοντά σε Πένια και Ντε Φράι – Όσα αναφέρουν σε Ισπανία κι Ιταλία

10:50 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Γερμανία και Σουηδία κυνηγούν την πρόκριση – Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής ημέρας

10:15 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της 9ης αγωνιστικής ημέρας

09:57 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Έξαλλοι οι Τούρκοι έδειξαν το… μεσαίο δάχτυλο στον Μοντέλα μετά τον αποκλεισμό

09:19 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Προκρίθηκαν οι ΗΠΑ, αποκλείστηκαν Τουρκία κι Αϊτή – Το πανόραμα της διοργάνωσης

08:50 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο διαιτητής του Τουρκία – Παραγουάη έκανε όλο τον πλανήτη να παραμιλάει!

08:38 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Τουρκία – Παραγουάη και το κοντράστ συναισθημάτων στο φινάλε

08:15 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η μεταγραφική... τρέλα δείχνει τις προθέσεις του «τριφυλλιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας