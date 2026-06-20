ΠΑΟΚ: Στη λίστα του «Δικεφάλου του Βορρά» ο Χατζηδιάκος για ενίσχυση στην άμυνα

Στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Παναγιώτης Χατζηδιάκος, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ανεβάσει ρυθμούς στον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν.

Ο 29χρονος διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται, καθώς συνδυάζει εμπειρία, παραστάσεις από υψηλό επίπεδο και σταθερή παρουσία στην Εθνική Ελλάδας, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να ενισχύσει και το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ.

Το όνομά του δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τον ΠΑΟΚ, ωστόσο η πορεία της καριέρας του τον έφερε μέσω της Κάλιαρι στην Κοπεγχάγη, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Την περασμένη σεζόν είχε ενεργό ρόλο στη δανέζικη ομάδα, καταγράφοντας συνολικά 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε σημαντική ενίσχυση στα μετόπισθεν, αναζητώντας τουλάχιστον δύο κεντρικούς αμυντικούς, ειδικά μετά την αποχώρηση του Τομάς Κεντζιόρα, ενώ ακόμα μία περίπτωση που βρίσκεται στο τραπέζι είναι αυτή του Αρίτς Ελουστόντο, για τον οποίο ο σύλλογος βρίσκεται σε επικοινωνία και αναμένει την τελική απάντηση.