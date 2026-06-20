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Παναθηναϊκός: Πολύ κοντά σε Πένια και Ντε Φράι – Όσα αναφέρουν σε Ισπανία κι Ιταλία

Σύμφωνα με ισπανικά και ιταλικά ΜΜΕ, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια… ανάσα από την απόκτηση του Ινιάκι Πένια από την Μπαρτσελόνα και του Στέφαν Ντε Φράι, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.

Παναθηναϊκός: Πολύ κοντά σε Πένια και Ντε Φράι – Όσα αναφέρουν σε Ισπανία κι Ιταλία
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Πολύ προχωρημένες φαίνεται πως είναι οι υποθέσεις ενίσχυσης του «τριφυλλιού», με δύο σημαντικά ονόματα να βρίσκονται στο προσκήνιο τόσο από την Ισπανία όσο και από την Ιταλία.

Όπως καταγράφει ο καταλανικός Τύπος και η εφημερίδα Sport, ο Ινάκι Πένια βρίσκεται «πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό». Ο 27χρονος τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα δεν υπολογίζεται από τους «μπλαουγκράνα» και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στην Ελλάδα.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, καθώς ο Παναθηναϊκός αναχωρεί τη Δευτέρα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία.

Την ίδια ώρα, στην Ιταλία, το όνομα του Στέφαν Ντε Φράι παραμένει ψηλά στη λίστα. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ, φέρεται να βρίσκεται κοντά στο να απαντήσει θετικά στην πρόταση των «πρασίνων».

Μετά τον Αλφρέντο Πεντουλά κι ο Νικολό Σίρα, αναφέρει ότι ο 34χρονος στόπερ έχει στα χέρια του πρόταση για διετές συμβόλαιο, το οποίο περιλαμβάνει αποδοχές που φτάνουν τα 3 εκατ. ευρώ ετησίως. Ο Ντε Φράι εμφανίζεται θετικός, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε τελική ευθεία για τη συμφωνία.

Όλα δείχνουν πως για αμφότερες τις περιπτώσεις απομένουν πλέον λεπτομέρειες, με τον Παναθηναϊκό να επιχειρεί να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν.

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