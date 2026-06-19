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«Στο στόχαστρο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ο Βίνια»

Τον... Μουντιαλικό Ματίας Βίνια παρακολουθούν σύμφωνα με ρεπόρτερ της Ρίβερ Πλέιτ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

«Στο στόχαστρο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ο Βίνια»
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Την περίπτωση του αριστερού μπακ Ματίας Βίνια παρακολουθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Ουρουγουάης, Ματίας Βίνια, ο οποίος αγωνίζεται στο Μουντιάλ με την εθνική Ουρουγουάης στα γήπεδα της Αμερικής.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Ρίβερ Πλέιτ, οι δύο αιώνιοι έχουν εκφράρασει ενδιαφέρον προς την πλευρά του 28χρονου, με αμφότερες οι ομάδες να έχουν βγει στην αγορά για απόκτηση αριστερού μπακ.

Το γεγονός πως ο Βίνια διαθέτει ιταλικό διαβατήριο λύνει το πρόβλημα που έχει προκύψει στο ρόστερ του Ολυμπιακού με τους μη κοινοτικούς παίκτες.

Η χρηματιστηριακή αξία του Ουρουγουανού βάσει Transfermarkt ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης σε ομάδες όπως η Παλμέιρας, η Ρόμα, η Φλαμένγκο και η Ρίβερ Πλέιτ, ενώ παράλληλα έχει περάσει κι από τις Μπόρνμουθ και Σασουόλο.

Τη φετινή σεζόν κατέγραψε συνολικά 14 συμμετοχές στο Apertura της Αργεντινής με την Ρίβερ Πλέιτ, ενώ με την εθνική Ουρουγουάης έχει 44 συμμετοχές με 1 γκολ.

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