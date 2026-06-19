ΠΑΟΚ: «Νέα βελτιωμένη πρόταση για Γιαννούλη» - Πιο κοντά σε συμφωνία, αναφέρουν στο εξωτερικό

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο «DSC» σε δημοσίευμά του, αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ ανέβασε την προσφορά του για τον Δημήτρη Γιαννούλη στα 3,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους, με τις διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Όπως αναφέρεται, ο «Δικέφαλος του Βορρά» επανήλθε με νέα, βελτιωμένη πρόταση προς την γερμανική ομάδα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πλέον πιο κοντά σε συμφωνία.

Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι μετά την απόρριψη της προηγούμενης προσφοράς, ο ΠΑΟΚ προσφέρει πλέον 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ποσό μπορεί να αυξηθεί κατά ακόμη ένα εκατομμύριο μέσω μπόνους επίτευξης στόχων.

«Μετά την απόρριψη της τελευταίας προσφοράς του από την Άουγκσμπουργκ, ο ΠΑΟΚ δίνει 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν 1 ακόμα σε μπόνους και οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή παραμένει ξεκάθαρη. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, παρά το ενδιαφέρον που έχει προκύψει από άλλους συλλόγους, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός, ο Γιαννούλης εξακολουθεί να περιμένει τον ΠΑΟΚ, με τη μεταγραφή να παρουσιάζεται πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή της.