Μεταγραφές: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός στο «κόλπο» για τον Ιβάν Μαρτίν – Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

Ο Ιβάν Μαρτίν φαίνεται πως βρίσκεται στο μεταγραφικό «ραντάρ» τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του Ολυμπιακού, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος της Relevo, Ματέο Μορέτο.

Όπως υποστηρίζει ο έγκριτος ρεπόρτερ, οι δύο «αιώνιοι» συγκαταλέγονται μεταξύ των συλλόγων που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του 27χρονου μέσου της Τζιρόνα, ο οποίος αναμένεται να απασχολήσει αρκετές ομάδες κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ισπανός ποδοσφαιριστής επιθυμεί να αποχωρήσει από την καταλανική ομάδα μετά τον υποβιβασμό της, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του.

Παράλληλα, ο Μορέτο σημειώνει ότι ενδιαφέρον για τον Μαρτίν έχουν εκδηλώσει και άλλοι σύλλογοι, μεταξύ των οποίων η μεξικανική Τολούκα, αλλά και αρκετές ομάδες από την Ισπανία.

Ο 27χρονος χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής του από την Τζιρόνα παραμένει ανοιχτό μετά τον υποβιβασμό του συλλόγου.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Μαρτίν πραγματοποίησε 37 συμμετοχές σε La Liga και Copa del Rey, καταγράφοντας μία ασίστ.