Κηφισιά: Στη Σερκλ Μπριζ ο Αμανί

Στο Βέλγιο επιστρέφει ο Λαζάρ Αμανί, καθώς η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ιβοριανού μέσου στη Σερκλ Μπριζ, έπειτα από μία ιδιαίτερα θετική σεζόν στα Βόρεια Προάστια.

Ο Αμανί διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το βελγικό πρωτάθλημα, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν με τις φανέλες των Έουπεν, Σαρλερουά, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Σταντάρ Λιέγης, γεγονός που διευκόλυνε την επιστροφή του στη χώρα.

Η παρουσία του στη Super League με την Κηφισιά κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, με τον ίδιο να καταγράφει 33 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 ασίστ.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την πώληση του Jean Thierry Lazare Amani στη Cercle Brugge KSV του Βελγίου.

Ο Jean Thierry Lazare Amani αποκτήθηκε το περσινό καλοκαίρι ως ελεύθερος, καταγράφοντας με την ομάδα μας 4 γκολ και 1 ασίστ σε 33 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην περσινή εξαιρετική πορεία της Κηφισιάς και ξεχωρίζοντας τόσο ως αθλητής όσο και ως ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και χαρακτήρας.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του».