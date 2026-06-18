ΠΑΟΚ: Πιθανή η επιστροφή Κετζιόρα στη Ντιναμό Κιέβου, σύμφωνα με τους Ουκρανούς

Στη Ντιναμό Κιέβου αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Τόμας Κετζιόρα, με τον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ να μην υπολογίζεται εν όψει της νέας σεζόν.Σύμφωνα με ουκρανικό δημοσίευμα, ο Κετζιόρα θα επιστρέψει μετά από τρεις σεζόν στην ομάδα του Κιέβου, με τον «Δικέφαλο» του Βορρά να καρπώνεται ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο για την παραχώρησή του.

Συνολικά με την «ασπρόμαυρη» φανέλα κατέγραψε 141 συμμετοχές με απολογισμό τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ, κατακτώντας το πρωτάθλημα Ελλάδας το 2024.

Με την εθνική της χώρας του έχει αγωνιστεί 38 φορές, σκοράροντας μια φορά.