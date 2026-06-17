«Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό για ακόμη μία σεζόν ο Λούκας Τσάβες»
Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε νέα συμφωνία με τη Ρίβερ Πλέιτ για την επέκταση του δανεισμού του 24χρονου τερματοφύλακα, Λούκας Τσάβες, όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Σέσαρ Λουίς Μέρλο.
Ο Λούκας Τσάβες θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την παραμονή του Αργεντινού τερματοφύλακα για ακόμη έναν χρόνο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέσαρ Λουίς Μέρλο.
Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων περιλαμβάνει και ρήτρα αγοράς, δίνοντας στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να αποκτήσει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον αποφασίσει να προχωρήσει στην ενεργοποίησή της.