«Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό για ακόμη μία σεζόν ο Λούκας Τσάβες»

Ο Λούκας Τσάβες θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την παραμονή του Αργεντινού τερματοφύλακα για ακόμη έναν χρόνο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέσαρ Λουίς Μέρλο.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων περιλαμβάνει και ρήτρα αγοράς, δίνοντας στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να αποκτήσει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον αποφασίσει να προχωρήσει στην ενεργοποίησή της.