ΑΕΚ: Ξεκινά το ταξίδι του τροπαίου της Super League - Εκκίνηση από Πλατεία Αετού στη Ν. Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ βάζει σε τροχιά το καλοκαιρινό ταξίδι του τροπαίου του πρωταθλήματος της σεζόν 2025-26, με αφετηρία τη Νέα Φιλαδέλφεια και την έδρα της ομάδας.

Το τρόπαιο που κατέκτησε η Ένωση θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε ολόκληρη τη χώρα τους επόμενους μήνες, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να το δουν από κοντά.

Αναλυτικά, στην ενημέρωση της ΠΑΕ στα social media αναφέρεται:

«Το τρόπαιο του πρωταθλήματος της σεζόν 2025-26 που κατέκτησε η ΑΕΚ, θα ταξιδεύσει σε όλη τη χώρα αυτό το καλοκαίρι. Αφετηρία του ταξιδιού αυτού θα είναι η έδρα της ομάδας μας, η Νέα Φιλαδέλφεια.

Σήμερα και αύριο (Δευτέρα 15 και Τρίτη 16 Ιουνίου) από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το ιστορικό Τρόπαιο θα εκτίθεται στην Πλατεία του Αετού στην "Αγιά Σοφιά" ALLWYN Arena και οι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να το δουν και να φωτογραφηθούν μαζί του».