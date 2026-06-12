Παναθηναϊκός: Ακόμη τρεις αποχωρήσεις στο «τριφύλλι»

Ακόμα τρεις αποχωρήσεις από τον Παναθηναϊκό, καθώς μετά τους Γιάννη Κώτσιρα και Φίλιπ Τζούρισιτς παρελθόν αποτελούν από το «τριφύλλι» οι Αλμπάν Λαφόν, Χάβι Ερνάντεθ και Ρενάτο Σάντσες.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στους «πράσινους», μιας και ο σύλλογος αποφάσισε να μην κάνει χρήση της οψιόν που έχει για να αποκτήσει τα δικαιώματά του από τη Ναντ.

Κάπως έτσι ο πορτιέρε από την Ακτή Ελεφαντοστού αποχαιρετά τον Παναθηναϊκό έχοντας αγωνιστεί συνολικά σε 37 ματς σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Από την άλλη ο Πορτογάλος χαφ αγωνίστηκε σε 24 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, βάζοντας ένα γκολ, ενώ μοίρασε και μία ασίστ.

Όσον αφορά τον Ισπανό αμυνικό μέτρησε 14 συμμετοχές, ενώ σημείωσε και δύο γκολ κατά τον εξάμηνο δανεισμό του.

Οι αναρτήσεις του Παναθηναϊκού

«Ευχαριστούμε για όλα Αλμπάν Λαφόν, ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιό σου.

Μια φορά Πράσινος, Πάντα Πράσινος».

https://www.instagram.com/p/DZfgaqcM0te/

«Ευχαριστούμε για όλα Ρενάτο Σάντσες, ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιό σου.

Μια φορά Πράσινος, Πάντα Πράσινος».

https://www.instagram.com/p/DZfh1chRVFF/

«Ευχαριστούμε για όλα Χάβι Ερνάντεθ, ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιό σου.

Μια φορά Πράσινος, Πάντα Πράσινος».