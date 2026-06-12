· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Γιάννη Κώτσιρα

Η «πράσινη» ΠΑΕ ευχαρίστησε τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του, μέσω του επίσημου «αντίο» στον έμπειρο δεξιό μπακ που αγωνίστηκε στο «τριφύλλι» για πέντε χρόνια. 

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Γιάννη Κώτσιρα
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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Κώτσιρα. Ο Γιάννης εντάχθηκε στην οικογένεια του Τριφυλλιού το καλοκαίρι του 2021 και για μια πενταετία υπήρξε ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της ομάδας.

Ήταν βασικός στις δύο πορείες προς την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022 και το 2024. Συνολικά αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα σε 156 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Γιάννη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!».

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