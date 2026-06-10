Ολυμπιακός: Στο στόχαστρο ο Σέρβος Στάνιτς της Λουντογκόρετς

Δυνατά μπαίνει ο Ολυμπιακός στη διεκδίκηση του Πέταρ Στάνιτς που αγωνίζεται στη Λουντογκόρετς.

Ο 25χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός έκανε μια εξαιρετική σεζόν φέτος με τους Βούλγαρους, καταγράφοντας 16 γκολ και 13 ασίστ σε 55 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Στάνιτς είχε γκολ κι ασίστ στο Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ 3-3 για το Europa League, ενώ έγινε πρόσφατα δύο φορές διεθνής με τη Σερβία, σκοράροντας στη δεύτερη συμμετοχή του.

Παλιότερα αγωνιζόταν στην Μπάτσκα Τόπολα και είχε παίξει και κόντρα στον Ολυμπιακό, τη σεζόν 2023-24.

Το κόστος της μεταγραφής αναμένεται να είναι υψηλό, καθώς η ομάδα της Βουλγαρίας αξιώνει περίπου 10 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει, ενώ το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το 2028.