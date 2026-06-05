Οι Βραζιλιάνοι συνεχίζουν να επιμένουν για Παναθηναϊκό και Φερεϊρίνια

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εξετάζει επιλογές για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής του, με το όνομα του Φερεϊρίνια να βρίσκεται ανάμεσα στις περιπτώσεις που αξιολογούνται από τους ανθρώπους του συλλόγου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, οι «πράσινοι» έχουν πραγματοποιήσει τις πρώτες διερευνητικές επαφές για τον 27χρονο εξτρέμ της Σάο Πάουλο, ο οποίος διαθέτει εμπειρία, ταχύτητα και την ευχέρεια να αγωνιστεί σε περισσότερους από έναν επιθετικούς ρόλους.

Όπως αναφέρει το «Radar da Bola», το «τριφύλλι» φέρεται να εξετάζει ένα μοντέλο συμφωνίας που θα περιλαμβάνει αρχικά δανεισμό με δικαίωμα αγοράς, ωστόσο η στάση της βραζιλιάνικης ομάδας δεν διευκολύνει προς το παρόν μία τέτοια εξέλιξη.

Η Σάο Πάουλο εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει μόνο το ενδεχόμενο οριστικής παραχώρησης του ποδοσφαιριστή, καθώς δεν επιθυμεί να τον αποδεσμεύσει εκ νέου με τη μορφή δανεισμού.

Ο Φερεϊρίνια αγωνίζεται στη Σάο Πάουλο από τις αρχές του 2024, έχοντας προηγουμένως αναδειχθεί μέσα από τις ακαδημίες της Γκρέμιο. Μέχρι σήμερα μετρά 109 συμμετοχές με τη βραζιλιάνικη ομάδα, καταγράφοντας 16 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2027, ενώ η αξία του στην αγορά εκτιμάται περίπου στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά την περίπτωσή του αρκετά απαιτητική οικονομικά.