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Το ποσό που ζητάει ο πρόεδρος της Στεάουα για να παραχωρήσει τον Τιρνοβάνου στον Παναθηναϊκό

Ο πρόεδρος της Στεάουα Βουκουρεστίου ξεκαθάρισε το ποσό που θέλει για να παραχωρήσει τον Τιρνοβάνου.

Το ποσό που ζητάει ο πρόεδρος της Στεάουα για να παραχωρήσει τον Τιρνοβάνου στον Παναθηναϊκό
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Στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Στέφαν Τιρνοβάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρουμανία.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας της Στεάουα Βουκουρεστίου φέρεται να συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις που εξετάζουν οι «πράσινοι» για την ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια, ενώ ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Για το ενδιαφέρον των «πρασίνων» ρωτήθηκε ο ιδιοκτήτης της Στεάουα, Τζίτζι Μπεκάλι, ο οποίος ξεκαθάρισε πως ο παίκτης δεν είναι αμετακίνητος, αρκεί να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας του. Ο Τιρνοβάνου δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028

Όσα είπε ο Μπεκάλι:

«Αν ο Παναθηναϊκός δώσει τα χρήματα για τον Τιρνοβάνου, τότε μπορεί να τον αποκτήσει. Εγώ θέλω 5 εκατομμύρια ευρώ για εκείνον, αυτό είναι το ποσό που ζητάω».

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