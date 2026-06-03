ΑΕΚ: Νέο σενάριο για Ρέιντζερς και Πένραϊς

Το ενδιαφέρον της Ρέιντζερς για τον Τζέιμς Πένραϊς της ΑΕΚ φέρνει ξανά στο επίκεντρο δημοσίευμα από τη Σκωτία, κάνοντας λόγο για πιθανή κίνηση των Σκωτσέζων ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ, που ήρθε στην Ένωση το περασμένο καλοκαίρι, πραγματοποίησε μια γεμάτη χρονιά με συνολικά 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και βοήθησε στην κατάκτηση της Super League από την ΑΕΚ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «IBROX NOISE», η Ρέιντζερς εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, θέλοντας να ενισχύσει το βάθος στο αριστερό άκρο της άμυνας, πίσω από τον βασικό της, Τουρ Ρόμενς.

Το σκωτσέζικο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Πενράις δεν αποτελεί «πρώτη επιλογή» στην ΑΕΚ, καθώς στη διάρκεια της σεζόν είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής ως βασικός στο πρωτάθλημα, αν και πήρε μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στην πορεία της Ένωσης στο Conference League, αλλά και στο Κύπελλο Ελλάδος.

Ένα ακόμη στοιχείο που τονίζουν για το ενδιαφέρον της σκωτσέζικης ομάδας, είναι η σύνδεση του ποδοσφαιριστή με τον σύλλογο, καθώς φέρεται να είναι οπαδός της από μικρή ηλικία, κάτι που, σύμφωνα με τα σκωτσέζικα ΜΜΕ, θα μπορούσε να παίξει ρόλο σε μια πιθανή επιστροφή του στη Σκωτία.