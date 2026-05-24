ΑΕΚ: Παρελθόν από την «Ένωση» ο Ρομπέρτο Περέιρα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ΑΕΚ δεν θα προχωρήσει στην ανανέωση του συμβολαίου του Ρομπέρτο Περέιρα, με τον Αργεντινό να αναμένεται να αποχωρήσει από τους «κιτρινόμαυρους» μετά από δύο χρόνια παρουσίας, κατά τα οποία κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ελλάδας. O Περέιρα αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερος. Τη φετινή σεζόν μέτρησε 22 συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις