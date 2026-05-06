Αυτοί είναι οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής των playoffs στη Super League
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των δύο αναμετρήσεων σε Πειραιά και Φιλαδέλφεια.
Μια στροφή πιο κοντά στην ανάδειξη τοιυ πρωταθλητή στη Stoixima Super League και σήμερα έγιναν γνωστοί οι διαιτητές των κρίσιμων αναμετρήσεων ΑΕΚ-Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ και 7ης των πλέι άουτ:
Άρης-ΟΦΗ: Κόκκινος (Μωυσιάδης, Κλεπετσάνης, 4ος Κατόπης, VAR: Σιδηρόπουλος, Τσιμεντερίδης)
Βόλος-Λεβαδειακός: Γιουματζίδης (Κωνσταντίνου, Κομισοπούλου, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Κουμπαράκης, Φωτιάς)
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Λόπεθ Μιρ, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Μουνουέρα, Γκαρθία)
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός: Όσμερς (Σάαλ, Γκίντερ, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Ραφάλσκι, Χανσλμπάουερ)
Πανσερραϊκός-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Μάτσας, Πάτρας, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Πολυχρόνης, Τσακαλίδης)
Λάρισα-Αστέρας: Ευαγγέλου (Αρμακόλας, Χριστοδούλου, 4ος Μόσχου, VAR: Κατσικογιάννης, Ζαμπαλάς)
Ατρόμητος-Παναιτωλικός: Ματσούκας (Κολλιάκος, Μηνούδης, 4ος Κουκουλάς, VAR: Βεργέτης, Φωτιάς)