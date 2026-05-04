Ολυμπιακός: Συνεχίζονται τα σενάρια από Ιταλία για Ντε Φράι

Ο Ολυμπιακός είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Ολλανδό αμυντικό, Στέφαν Ντε Φράι, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα. Το συμβόλαιο του 34χρονου λήγει το καλοκαίρι και η Ίντερ του έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης για ένα χρόνο με μειωμένες απολαβές.

Εκτός από τους Πειραιώτες, ενδιαφέρον έχουν δείξει η Μπενφίκα, σύλλογοι από την Premier League, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία.