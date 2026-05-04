Ολυμπιακός: Συνεχίζονται τα σενάρια από Ιταλία για Ντε Φράι
Στην Ιταλία συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον 34χρονο Ολλανδό αμυντικό της Ίντερ, Στέφαν Ντε Φράι, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.
Ο Ολυμπιακός είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Ολλανδό αμυντικό, Στέφαν Ντε Φράι, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα. Το συμβόλαιο του 34χρονου λήγει το καλοκαίρι και η Ίντερ του έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης για ένα χρόνο με μειωμένες απολαβές.
Εκτός από τους Πειραιώτες, ενδιαφέρον έχουν δείξει η Μπενφίκα, σύλλογοι από την Premier League, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία.