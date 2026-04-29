Παναθηναϊκός: Οι 13 που δεν είναι σίγουροι και οι πιθανές εκπλήξεις

Η 4η θέση που πιθανότατα θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός, τον στέλνει στο Conference League. Αυτό σημαίνει πως στο τέλος Ιουλίου θα αρχίσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τα προκριματικά της ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην οποία θέλει να φτάσει μέχρι τη League Phase για αρχή.

Άρα τέλη Ιουνίου αναμένεται να αρχίσει η προετοιμασία για το 2026-27. Σεζόν που οι πάντες στο «τριφύλλι» θέλουν να είναι σημαντικά διαφορετική απ’ αυτή που ολοκληρώνεται. Αυτό σημαίνει πως χονδρικά η έναρξη της προετοιμασίας απέχει 2 μήνες. Και δεδομένα πρέπει να γίνουν πολλά αυτό το καλοκαίρι.

Το θέμα του προπονητή είναι σε πρώτο πλάνο, καθώς όπως όλα δείχνουν ο Ράφα Μπενίτεθ θα αποτελέσει παρελθόν. Με τους «πράσινους» να αναζητούν αυτόν που θα οδηγήσει την ομάδα, με την ελπίδα να μπει ξανά σε τροχιά επιτυχιών. Σε μια περίοδο όπου δημιουργείται το σύνολο που θα μπει στο νέο γήπεδο.

Όπως ακριβώς ήταν το πλάνο με την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ, έτσι θα προχωρήσει σε επίπεδο ρόστερ. Τον Ιανουάριο έγιναν αρκετές κινήσεις, όμως αυτό το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ. Οι μεταγραφές ίσως φτάσουν και διψήφιο νούμερο, στοιχείο που φανερώνει το πόσο πολλά πρέπει να γίνουν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ουσιαστικά. Αν και είναι βέβαιο πως ο σχεδιασμός θα προχωρά παράλληλα με τα ευρωπαϊκά προκριματικά.

Πέραν των μεταγραφών που θα πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο που έχει θέσει η ομάδα – κυρίως παίκτες σε καλή ηλικία με ταλέντο και προοπτική – δεδομένα θα υπάρξουν και αρκετές αποχωρήσεις από το ρόστερ. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, 13 παίκτες δεν μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα πως έχουν δεδομένη τη θέση τους στην επόμενη μέρα των «πράσινων».

Λαφόν, Τσάβες, Ερνάντεθ, είναι δανεικοί στο «τριφύλλι». Με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην παραμένει στην ομάδα, είναι πολύ πιθανό κανείς εξ αυτών να μην γίνει προσπάθεια να παραμείνει. Υπάρχει επίσης ο Μούσα Σισοκό, για τον οποίο υπάρχει συμφωνία και για την επόμενη σεζόν. Όμως με όρο αποδέσμευσης αν το επιλέξει η ομάδα. Ουσιαστικά ο Γάλλος δεν βοήθησε καθόλου, ήταν τραυματίας στο μεγαλύτερο διάστημα που βρίσκεται στο «τριφύλλι» και θα είναι τεράστια έκπληξη η παραμονή του.

Ο Βιλένα έτσι κι αλλιώς δεν υπολογίζεται και θα αποχωρήσει. Τα συμβόλαια Τζούριτσιτς και Κώτσιρα ολοκληρώνονται, χωρίς να υπάρχει διάθεση ανανέωσης. Ενώ ο Γεντβάι δεν φαίνεται πως θα έχει ρόλο στην ομάδα, οπότε εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αποτελέσει παρελθόν.

Στα χαφ υπάρχουν και οι Σιώπης-Τσέριν. Παίκτες που έχουν μείνει πίσω στο rotation. Ίσως να αναζητηθεί η καλύτερη λύση και για τις δύο πλευρές, με τους δύο ποδοσφαιριστές να μη συνεχίζουν στον Παναθηναϊκό. Χωρίς να είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Από την άλλη ο Ρενάτο Σάντσες ολοκληρώνει το δανεισμό του. Παίκτης που έδωσε λύσεις στη σεζόν, όμως με γνωστά τα θέματα μυϊκών τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν. Εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει κουβέντα παραμονής με μια ειδική συμφωνία και ως έξτρα κίνηση για τα χαφ. Φυσικά κανείς δεν ξέρει αν θα δεχτεί κι ο ίδιος. Οπότε και ο Πορτογάλος μόνο σίγουρος δεν είναι, ειδικά απ’ τη στιγμή που δεν υπάρχει ενεργή συμφωνία.

Αναφορικά με την επίθεση, ο Σφιντέρσκι δεν αποκλείεται να αποτελέσει παρελθόν με κάποια πιθανή πώληση και ίσως επαναπατρισμό. Έχει δώσει πράγματα, αλλά ως τρίτη λύση δύσκολο να συνεχίσει. Το ίδιο ισχύει και για τον Πάντοβιτς που είναι ακόμη πιο πίσω και σαφώς δεν έχει πείσει πως αξίζει να ανέβει θέσεις στο rotation. Για μια θέση όπου υπάρχουν Τετέι-Ντέσερς και ίσως να προκύψει προσθήκη.

Πέρα απ’ αυτούς που φεύγουν σίγουρα ή είναι αμφίβολοι για την επόμενη σεζόν, πάντα υπάρχουν και οι υποθέσεις που προκύπτουν στην πορεία. Με πιθανές προτάσεις που μπορούν να φτάσουν και να αλλάξουν τα δεδομένα. Ο Πελίστρι για παράδειγμα, είναι βασικό μέλος της Ουρουγουάης. Θα είναι όπως όλα δείχνουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αν πάει καλά, δεν αποκλείεται να προσελκύσει ενδιαφέρον. Είναι και ο Καλάμπρια, με τον Ιταλό να έχει εξαιρετικό όνομα στην πατρίδα του καθώς ήταν αρχηγός της Μίλαν. Όπως συνέβη τον περασμένο Ιανουάριο, ίσως υπάρξει ενδιαφέρον γι’ αυτόν.

Οι αλλαγές στο ρόστερ του Παναθηναϊκού θα είναι δεδομένα πολλές. Με τον τελικό αριθμό μεταγραφών αλλά και αποχωρήσεων, να μην μπορεί να προσδιοριστεί. Σίγουρα όμως θα υπάρξουν μεγάλες ανακατατάξεις, με την ομάδα της επόμενης σεζόν να μη θυμίζει σε πολλά τη φετινή.