Ολυμπιακός, μεταγραφές: Αγγλικές σειρήνες «ηχούν» για Τζολάκη

Για ενδιαφέρον της Άρσεναλ προς την πλευρά του Κωνσταντή Τζολάκη κάνει λόγο αγγλικό δημοσίευμα, με τους κανονιέρηδες να αναζητούν στην αγορά το νούμερο δύο τερματοφύλακα πίσω από τον Ράγια.

Την περίπτωση του Κωνσταντή Τζολάκη φέρεται σύμφωνα με δημοσίευμα να γλυκοκοιτάζει η Άρσεναλ, με τους κανονιέρηδες να βλέπουν στο πρόσωπο του 23χρονου πορτιέρε το νούμερο δύο πίσω από τον Ράγια.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός κοστολογεί τον παίκτη γύρω στα 17.5 εκατομμύρια λύρες, με ομάδες όπως η Γιουβέντους, η Νάπολι και η Νότινγχαμ Φόρεστ να παρακολουθούν στενά τον τερματοφύλακα της Εθνικής ομάδας.

Η αγγλική ομάδα έχει αυτή τη στιγμή ως δεύτερη λύση τον 31χρονο Ισπανό Κέπα, τον οποίο απέκτησε από την Τσέλσι το περασμένο καλοκαίρι αντί 5,8 εκατ. ευρώ, που επίσης έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028, ωστόσο δεν υπολογίζεται καθόλου από τον Μικέλ Αρτέτα.

Τη φετινή σεζόν ο Τζολάκης έχει πραγματοποιήσει συνολικά 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων οι 9 στο Champions League. Έχει κρατήσει συνολικά σε 22 παιχνίδια απαραβίαστη την εστία του ενώ έχει γράψει πάνω από 3.500 αγωνιστικά λεπτά.