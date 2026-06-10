Νέος... πονοκέφαλος στον Παναθηναϊκό: Πρόβλημα στον αγκώνα ο Λεσόρ

Νέος... πονοκέφαλος προέκυψε για τον Παναθηναϊκό στον τέταρτο τελικό της GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Ματίας Λεσόρ να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού σε κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης.

Ο Γάλλος σέντερ παρέμεινε στον πάγκο κατά τη διάρκεια της παράτασης, χωρίς να χρησιμοποιηθεί από τον Εργκίν Αταμάν, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στο «πράσινο» στρατόπεδο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Λεσόρ αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αγωνιστεί. Για τον λόγο αυτό, ο Αταμάν επέλεξε τον Μήτογλου στη θέση του Γάλλου σέντερ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.