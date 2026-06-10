Νέος... πονοκέφαλος στον Παναθηναϊκό: Πρόβλημα στον αγκώνα ο Λεσόρ
Νέος... πονοκέφαλος προέκυψε για τον Παναθηναϊκό.
Νέος... πονοκέφαλος προέκυψε για τον Παναθηναϊκό στον τέταρτο τελικό της GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Ματίας Λεσόρ να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού σε κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης.
Ο Γάλλος σέντερ παρέμεινε στον πάγκο κατά τη διάρκεια της παράτασης, χωρίς να χρησιμοποιηθεί από τον Εργκίν Αταμάν, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στο «πράσινο» στρατόπεδο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Λεσόρ αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αγωνιστεί. Για τον λόγο αυτό, ο Αταμάν επέλεξε τον Μήτογλου στη θέση του Γάλλου σέντερ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.